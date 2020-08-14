Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Malazgirt'te
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Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Malazgirt'te

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949.

Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Malazgirt'te
14.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:11

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri öncesinde çalışmaları yerinde incelemek üzere bugün Muş'un Malazgirt ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Malazgirt'te geldi. Heyet, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Şen tarafından karşıladı. Bilal Erdoğan beraberinde heyet, Okçular Vakfının düzenlediği ve Cumhurbaşkanlığı himayelerine giren Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı alanı gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyete Okçular Vakfı yetkilileri tarafından tüm alan gezdirilerek, yapılan ve yapılacak yerler hakkında bilgiler verdi.

Okçular Vakfı tarafından yapılan çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği ve konuşacağı alanları titizlikle inceleyen Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet yapılan çalışmaları hakkında basın açıklaması yaptı.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Malazgirt ilçemizde karşılamaya hazırız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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