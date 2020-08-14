Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta (2)

ŞANLI ZAFERİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYORMuş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl 949'uncu yılı kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Okçular...

Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta (2)
14.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:43

ŞANLI ZAFERİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl 949'uncu yılı kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız Şalı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Malazgirt'e geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine helikopterle gelen heyeti ilçe girişinde Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Jandarma Alay Komutanı Binbaşı İlhan Şen tarafından karşılandı. Okçular Vakfı tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerine giren Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanı gezen Erdoğan ve beraberindeki heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünü anma programının hazırlıkları hakkında gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Malazgirt bu sene 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine şahit olacak ancak her şeyin başı sağlık. O yüzden bu sene yine mutat olduğu üzere Ahlat ve Malazgirt'ten belli bir mesajı bütün vatandaşlarımıza bütün dünyaya vermeye çalışacağız. Şu an Doğu Akdeniz'de olanları da değerlendirdiğiniz zaman aslında Malazgirt farklı bir anlam da kazanmış oluyor. Ancak her şeyin başı sağlık olduğu için bütün etkinlikler daha az katılıma göre maske mesafemizin kurallarına uygun bir şekilde tertip ediliyor. Özet olarak Ahlat'tan Malazgirt'ten bu toprakların vatanımız oluşunu, bu milletin her bir ferdi için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini hem yaşamak hem de tüm dünyaya hatırlatmak için 25-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat'ta ve Malazgirt'te olacağız."

Heyet daha sonra Ankara'ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

ANTALYA Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Güncel
ANTALYA Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu 3. Sayfa
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Güncel
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi
TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek yakan feryat: Oğlum ne olur aç gözlerini
Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek yakan feryat: Oğlum ne olur aç gözlerini
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Erkek
Şu an buradasınız: Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 19:11:52. #1.15#
title