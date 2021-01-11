Bakan Yardımcıları Büyükdede ve Özer, Kırklareli'nde incelemede bulundu
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Bakan Yardımcıları Büyükdede ve Özer, Kırklareli'nde incelemede bulundu

11.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:13
Bakan Yardımcıları Büyükdede ve Özer, Kırklareli'nde incelemede bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Kırklareli'nde çeşitli programlara katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Kırklareli'nde çeşitli programlara katıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kırklareli programı kapsamında valiliği ziyaret etti. Büyükdede, Vali Osman Bilgin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra valilik toplantı salonunda Pınarhisar ilçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin Büyükdede başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile Lüleburgaz ilçesindeki bir gıda tesisini gezen Büyükdede, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin gelişimi ve uzun vadeli hedefleri için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kırklareli'nin sanayi, tarım ve ulaşımla ilgili gelişmelerini değerlendirdiklerini ifade eden Büyükdede, "İnşallah bu bölgemizde de Avrupa'ya açılan kapı olan Kırklareli'mizin daha endüstriyel olarak yeni boyutlarda nasıl geliştiririz düşüncesiyle görüş alışverişi yaptık. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde çevreye duyarlı endüstrilerin Kırklareli'nde gelişimini sağlayacak onun çözümlerini üretmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Büyükdede'ye Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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