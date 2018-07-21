Bakan Yardımcıları Belli Oldu

Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ile Ömer Arısoy'un atanması gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına getirilen isimler ise Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun oldu. - ANKARA