Bakan Yanık: "Yarınların bugünlerden daha güzel olacağına inancımız tam"

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katıldı.

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