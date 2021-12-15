Bakan Yanık: "Yarınların bugünlerden daha güzel olacağına inancımız tam" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yanık: "Yarınların bugünlerden daha güzel olacağına inancımız tam"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katıldı.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katıldı.

(1)

Bakan Yanık: Yarınların bugünlerden daha güzel olacağına inancımız tam

Bakan Yanık: Yarınların bugünlerden daha güzel olacağına inancımız tam

Bakan Yanık: Yarınların bugünlerden daha güzel olacağına inancımız tam

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title