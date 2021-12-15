Bakan Yanık: "Yarınların bugünlerden daha güzel olacağına inancımız tam"
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katıldı.
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katıldı.
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