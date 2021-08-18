Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında bilgi aldı
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Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında bilgi aldı

Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında bilgi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan sosyal market ve diğer yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan sosyal market ve diğer yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Derya Yanık, sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ayancık'ta afetin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'ndan, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayan sosyal market ve diğer yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Ayancık'ta Bakan Derya Yanık ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yardım faaliyetlerini yerinde inceledi. - SAMSUN

Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında bilgi aldı
Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında bilgi aldı
Bakan Yanık, Vali Dağlı'dan sosyal market hakkında bilgi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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