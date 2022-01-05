Bakan Yanık: Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracağız - Haberler
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Bakan Yanık: Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracağız

Bakan Yanık: Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Çocuk Araştırması'na başlandığını belirterek, "Bu çalışmalarla Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracağız.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Çocuk Araştırması'na başlandığını belirterek, "Bu çalışmalarla Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracağız. Elde edeceğimiz veriler doğrultusunda çocuklarımız için refah göstergeleri oluşturacağız ve bu göstergeler çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanması konusunda bize yol gösterici olacak" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk refahı göstergeleri oluşturulacağını, bu amaçla bakanlığın koordinesinde Türkiye Çocuk Araştırması Projesi hazırlandığını belirtti. Bakan Yanık, 2 yıl süreli olarak planlanan araştırma kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüleceğini ve veri kayıt deseni oluşturulacağını kaydetti. Araştırmayla mevcut durum analizi yapılacağını ifade eden Bakan Yanık, tüm bakanlıklardan çocuklara sundukları hizmetlere ilişkin verilerin istendiğini bildirdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN REFAH SEVİYELERİNİN YÜKSELTİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Bakan Yanık, "Bu çalışmalarla Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracağız. Elde edeceğimiz veriler doğrultusunda çocuklarımız için refah göstergeleri oluşturacağız ve bu göstergeler çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanması konusunda bize yol gösterici olacak. Araştırmayla çocuklarımıza ilişkin mevcut veriler ve saha çalışmaları sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve yaşam koşullarına ilişkin çocuk refahı, iyi olma hali göstergelerini oluşturacağız. Bu doğrultuda çocuklarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


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