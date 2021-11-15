Bakan Yanık: "Türkiye, kadını erkeği, genci yetişkini, kamusu ve sivil toplum kuruluşu ile kabuğunu kırmış bir ülke"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'yi global dünyanın önemli bir aktörü olarak betimleyerek, "Türkiye, kadını erkeği, genci yetişkini, kamusu ve sivil toplum kuruluşu ile kabuğunu kırmış bir ülke. Eskinin 'Biz yapamayız.' anlayışı daha doğrusu 'Siz yapamazsınız.' dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor" dedi.

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından, kişisel gelişim atölyeleri, temel fotoğrafçılık kursu, geleneksel üretim atölyeleri ve kültürel faaliyetler ve geziler ile gençlerin kendini yakından tanıma, iletişim becerilerini geliştirme ve bireysel strateji planlarını geliştirme fırsatı sunma hedefi olan "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" düzenlenmişti. Domates, reçel, tuşu yapımı gibi birçok ders ile kadına toplumsal rol biçen 5 aylık programın kapanışı için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) binası Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı.

"Türkiye, kadını erkeği, genci yetişkini, kamusu ve sivil toplum kuruluşu ile kabuğunu kırmış bir ülke"

Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen projenin kapanış töreninde konuşan Bakan Yanık, Türkiye'yi global dünyanın önemli bir aktörü olarak betimleyerek, "Türkiye, Kadını erkeği, genci yetişkini, kamusu ve sivil toplum kuruluşu ile kabuğunu kırmış bir ülke. Eskinin 'Biz yapamayız.' anlayışı daha doğrusu 'Siz yapamazsınız.' dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor. Gençler gerek aldıkları eğitimler, gerekse şartları zorlayan idealistlikleri ile hem kendileri hem de ülkemiz için her şeyin en iyisine ve en güzeline talip olmasının yanı sıra kompleksli zihniyetlerin onları sindirmesine izin vermiyor" dedi.

"Kadınların hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağlayacakları bu sistem şüphesiz ülke ekonomisinde de giderek daha etkin bir konuma gelecektir"

Özellikle şehirde doğmuş, yazları Anadolu'da gidecek köy ya da ilçesi olmayan gençlerin geleneksel değerler, motifler veya gündelik yaşam ve üretimin biçimleri hakkında çok bilgi sahibi olamadığını ifade eden Yanık, "Bu kültürel kopukluk zenginliklerimizin, birikimlerimizin yeterince değerlendirilememesi ve giderek yok olması anlamına geliyor. Modern dünyaya rahatlıkla önerebileceğimiz insan faktörünün içinde nesneleşmeden yer bulabileceği üretim modellerimizi bu sebeple önemli görüyoruz. Bu yüzden kadın kooperatiflerini yeniden güçlü ve işlevsel sistemler olarak üretim çarkının içine dahil etmek istiyoruz. kadınların hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağlayacakları bu sistem şüphesiz ülke ekonomisinde de giderek daha etkin bir konuma gelecektir" diye konuştu.

Bakan Yanık, 26 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifler Kanunu'ndaki değişiklikler ile pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde kadın ve engelli kooperatiflerine bazı ödemelerle ilgili muafiyetlerin getirildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kooperatifler için kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemlerinde ödenen tescil ve ilan ücretleri, ticaret odasına kayıt ücretleri, yıllık aidat ve munzam aidatları kaldırıldı. Kanunla getirilen önemli yeniliklerden bir diğeri de tüm kooperatifleri kapsamak üzerine değişik kanunlara tabi kooperatifler arasında uyumu sağlayacak kooperatif bilgi sisteminin bir yıl içinde kurulumunun gerçekleşmesidir. Özellikle kadın kooperatiflerinde kurarken oluşan birtakım yasal ödemelerden muaf olunması talebi bize kooperatifler yoluyla kadınların güçlendirilmesi projesi çerçevesinde yaptığımız görüşmelerde ve saha ziyaretlerinde çok yoğun bir biçimde gelen bir talepti. Bunu TBMM, bir yasa dönüştürdü. Bahsettiğim Kooperatif Bilgi Sistemi ile sistem çok kolaylaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin zenginlikleri açısından insanımızın ecdadımızdan aldığı kültürel değerler açısından şanslı bir toplumuz"

Pandemi sürecinin ve pandeminin pek çok etkisinin tüm dünyayı çok ciddi bir şekilde etkilediğini üzüntüyle ifade etmek istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Yaşananlardan özellikle dersler çıkarmak ve bu tür felaketleri önleyici noktada ve felaketlere hazırlıklı olma noktasında her birimizin pek çok dersi çıkarması ülkelerin tüketim odaklı bir dünyanın bu süreçte pek çok maalesef yanlışı farkında olması bir yeni açılımı gerektiriyor. İnsanın toprakla ilişkisinin zayıflaması ve sanayileşmedeki tüm dünyanın sahip olduğu yanlışlıklar kaynakların hoyratla kullanılması, israf edilmesi bizlere insanlığın pek çok açıdan yanlış yolda olduğunu gösterdi. Özellikle iklim değişiklikleri ve bu çerçevede yaşanacak olan sonuçlar pek çok yanlışın fark edilip bu yanlıştan dönülmesi adına da yeni bir ümit verdi. Çok şanslı bir ülkeyiz. Özellikle ülkemizin bu anlamdaki zenginlikleri açısından insanımızın ecdadımızdan aldığı kültürel değerler açısından şanslı bir toplumuz. Hem yaygın hem de geniş olan tarımsal üretimimiz dünyanın pek çok çerçevede yaşamış olduğu sorunların ülkemiz açısından çok daha kısıtlı bir şekilde yaşanmasını bizlere getiriyor.

"Kadın odaklı spor anlayışımızın bizleri mutlu eder boyutları ulaşması, spor yarınlarımız açısından da bizlere apayrı bir umut veriyor"

Bir yandan geleneksel üretim noktasında bilinci artıracaklarını diğer yandan da inovasyon konusunda gençlere destek vereceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Gençleri teknolojik noktalarda destekleyeceğiz. Ayrıca ülkemizin ulusal anlamda hem global manada sembolü olan mesajını güçlü bir şekilde taşıyan sporcularımıza en ciddi desteği de vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın son yıllarda ortaya koyduğu başarı ve bu çerçevede kadın odaklı spor anlayışımızın bizleri mutlu eder boyutları ulaşması, spor yarınlarımız açısından da bizlere apayrı bir umut veriyor.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise burada yaptığı konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında sağladıkları desteği eşsiz olarak niteleyerek teşekkür etti.

Tören, projede yer alan kadın kooperatifleri yöneticilerine ve katılan öğrencilere yapılan sertifika takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ANKARA