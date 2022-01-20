Bakan Yanık'tan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'e Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün genç bir kadının daha hayatı soldu. Bir suç makinesi tarafından görevi başındayken katledilen hemşiremize Allah'tan rahmet, tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Bedeli ne olursa olsun şiddetin her türlüsüyle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.