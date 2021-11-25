Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün İstanbul metrosunda kadın yolcuya bıçak çekilerek tehdit ve hakaret edilmesine ilişkin, "Toplumun tüm kesimleri sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte 'dur' demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün İstanbul metrosunda kadın yolcuya bıçak çekilerek tehdit ve hakaret edilmesine ilişkin, "Toplumun tüm kesimleri sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte 'dur' demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, dün bir kişinin Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir metroda dün yaşananlar bu günün önemini bize bir kez daha gösterdi. Toplumun tüm kesimleri sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete hep birlikte 'dur' demeden bu mücadelede sonuç almamız mümkün değil. Bize ve bizim kültürümüze tamamen yabancı olan bu şiddet döngüsünü kırmak için gencinden yaşlısına, farkındalık en önemli silahımız. Gelin, şiddete hep birlikte 'dur' diyelim."

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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