Bakan Yanık'tan Haberler.com'a çok özel açıklamalar: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili duruşum aynı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haberler.com YouTube kanalında Esra Öztürk'ün konuğu oldu. Gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Yanık, mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

"O ZAMAN DA AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORDUK"

Bakanlık koltuğuna oturmadan önce de her fırsatta İstanbul Sözleşmesi'ni savunan ve bu yönde demeçler veren Bakan Yanık, Esra Öztürk'ün "Bugün hala aynı yerde mi duruyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "Gayet tabi. O zaman da aynı şeyleri söylüyorduk. Sadece orada dikkatten kaçan şey şuydu; bir hukuk metni uygulamaya dönüktür ve sonucu düzenler. Yani bir sonuç varsa bunu cezalandırır veya bununla alakalı bir düzenleme yapar ve şartlar oluşturur. O anlamda hukuk metnine bütünüyle bir çözüm alanı veya sorunun kendisi gibi bakılmaz" sözleriyle yanıt verdi.

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