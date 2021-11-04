Bakan Yanık'tan Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtüsü kampanyasını iptal ettirmesine tepki Açıklaması - Haberler
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Bakan Yanık'tan Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtüsü kampanyasını iptal ettirmesine tepki Açıklaması

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Bakan Yanık'tan Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtüsü kampanyasını iptal ettirmesine tepki Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin, "Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin, "Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz."

Avrupa Konseyinin, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı 28 Ekim'de başlattığı kampanya Fransa'nın girişimiyle durdurulmuştu.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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