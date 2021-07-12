Bakan Yanık: "Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz"
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Bakan Yanık: "Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz"

Bakan Yanık: 'Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım ücretinin 1.797 TL'ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin 1.259 TL'ye ve yaşlı aylığının da 828 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım ücretinin 1.797 TL'ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin 1.259 TL'ye ve yaşlı aylığının da 828 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade eden Bakan Yanık, 2021'de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL'den 828,21 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL'den 661,13 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL'den 991,69 TL'ye yükseldiğini bildirdi.

"Evde bakım yardımı" 1.797 TL'ye çıktı

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa "evde bakım yardımı" yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL'den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL'den 1.819,22 TL'ye çıktığını belirtti.

Temmuz'da 170.9 milyon TL'lik sosyal ve ekonomik destek sağlandı

Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına ilişkin de bilgi verdi. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Bakan Yanık SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1.161 TL'den 1.259 TL'ye yükseldiğini kaydetti.

Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL'lik destek sağlandığını belirtti.

"Sosyal hayata eksiksiz katılmalarını amaçlıyoruz"

Sosyal hizmet modelleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Bakan Yanık, böylece vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçladıklarını ifade etti. Yanık, "Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlılık, engelli ve evde bakım yardımı! Memur ve emekli maaşıyla birlikte hepsi zamlandı
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Bakan Yanık: "Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz" - Haberler Ekonomi
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