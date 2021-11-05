Bakan Yanık: "Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocuğumuzla ilgili önlem aldık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülke genelinde 320 mobil ekibin tespit ettiği sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 27 bin 520 çocukla ilgili önlem alındığını belirtti.

Bakan Yanık, sokakta çalıştırılan veya dilencilik yapmaya zorlanan çocukların korunması, eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla ailelere yönelik rehberlik ve destek çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. "Çocuk işçiliğini önlemek amacıyla 'Çocuk işçiliğine sıfır tolerans' ilkesiyle çalışmalar yapıyoruz" diyen Bakan Yanık, çalışma hayatının tüm taraflarıyla ILO sözleşmeleri ve hükümetin 2023 vizyonu çerçevesinde oluşturulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı uygulandığını hatırlattı. Bakan Yanık, sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan çocukların tespit edilerek uygun sosyal hizmetlerden ve yardımlardan yararlandırılması amacıyla mobil ekiplerle çalışmalar yapıldığını vurguladı. Mobil ekiplerin çocuklar ve aileleri ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda uygun sosyal hizmet modelleri uygulandığını anlatan Bakan Yanık, çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri, çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek, aileye rehberlik hizmeti veya son çare olarak çocuğun kurum bakımına alınması kararı uygulanabildiğini dile getirdi.

615 çocuk kurum bakımına alındı

Bakan Yanık, ülke genelinde oluşturulan 320 mobil ekibin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çalışmalar sonucu bugüne kadar sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocuğumuzla ilgili önlem aldık. Bu doğrultuda bin 78 çocuğun ailesi hakkında yasal işlem başlatılırken, 16 bin 145 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi. 7 bin 628 çocuğun ailesine SED hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maddi destek sağlandı. Ayrıca 6 bin 164 çocuğumuzla ilgili eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri uygulanırken, 615 çocuğumuz ise kurum bakımına alındı. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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