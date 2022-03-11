ANKARA Bakan Yanık "Sivil Toplum Vizyon BElgesi ve Eylem Planı nı açıkladı

Bakan Yanık, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ulusal düzeyde yapılan 5 farklı sivil toplum buluşmaları sonucunda hazırlanan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Yanık, "Bizim sosyal hizmet anlayışımız; bütün vatandaşlarımızı kapsayan, eşit, adil ve ihtiyaca yönelik olarak engin bir şefkatin vücut bulmuş hali gibidir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakanlığınca 28 faaliyetten oluşan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın tanıtım programına katıldı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı programda konuşan Bakan Yanık, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın 5 temel amacının bulunduğunu söyleyerek, "Bakanlığımızın sivil toplumla iş birliğini doğru bir zeminde belirlemek. Sivil toplumun, sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarındaki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir altyapı oluşturmak. Bakanlığımız sorumluluğundaki alanlarda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini güçlendirmek. Bakanlık olarak politika ve hizmet üretirken sivil toplumla ortak bir bakış açısı geliştirmek. Bakanlığımız ile sivil toplum iş birliğinin verimliliğini güçlendirerek vatandaşlarımıza ulaşan sosyal hizmet ve sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak. Aslında bu son hedef bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsini kapsayan, asıl ana bakış açımızı ve ana hedefimizi ifade eden son nokta. Bu amaçlarımıza ulaşmak için 2022-2023 yıllarını kapsayan eylem planımızı hazırladık ve bu faaliyetlerin tamamını yine sizlerin katkılarıyla hayata geçireceğiz. Her yılın sonunda sizlerle izleme ve değerlendirme raporumuzu paylaşacak, geri bildirimlerinizle iş birliğimizi pekiştireceğiz, artıracağız" dedi.

'HER ZAMAN HAZIRIZ'

Bakan Yanık, insani yardımın, planlı olarak yapıldığında hizmet niteliği kazanan, profesyonel çaba gerektiren önemli iş olduğunu belirterek, "Bizim sosyal hizmet anlayışımız; bütün vatandaşlarımızı kapsayan, eşit, adil ve ihtiyaca yönelik olarak engin bir şefkatin vücut bulmuş hali gibidir. Sivil toplum ruhunu canlı tutmak ve toplumsal adaleti güçlendirmek adına, ortak akıl ve bütüncül bir bakış açısıyla hareket etmemizin hepimize fayda sağlayacağına yürekten inanıyorum. Nitekim bizi burada bir araya getiren inanç da bu inanç. Bu anlamda bakanlığımız, sosyal hizmet alanındaki çalışmalarının niteliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için siz sivil toplum kuruluşlarımızın tecrübelerine kulak vermeye her zaman hazırdır. Benzer şekilde sizlerin de bizlerden beklediği yardım ve destekler hususunda iş birliğine hazır olduğumuzu samimiyetle bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Yanık, 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.