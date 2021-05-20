Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454...
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Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454...

Bakan Yanık: 'Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454...
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere toplam 856 bin 703 vatandaşımız hizmet almıştır"

Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere toplam 856 bin 703 vatandaşımız hizmet almıştır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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Son Dakika | Bakan Yanık: "KADES'i hizmete girdiği Mart 2018'den Nisan 2021 sonuna kadar 2 milyon 226 bin 465 kişi indirdi, 125 bin 47 ihbar yapıldı"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2020 yılında 289 bin 389 önleyici, 83 bin 47 koruyucu; 2021...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2020 yılında 289 bin 389 önleyici, 83 bin 47 koruyucu; 2021...

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Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454... - Haberler
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