Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454...

Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere toplam 856 bin 703 vatandaşımız hizmet almıştır"