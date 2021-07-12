Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.