Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık
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Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık

Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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