Son dakika! Bakan Yanık: Sel bölgesine toplam 50 milyon TL kaynak aktardık

Son dakika gelişmesine göre Bakan Yanık: Sel bölgesine toplam 50 milyon TL kaynak aktardıkAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Kastamonu'da afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıldığını belirterek, sel bölgesine aktarılan toplam kaynağın 50 milyon TL olduğunu açıkladı.

Bakan Yanık: Sel bölgesine toplam 50 milyon TL kaynak aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Kastamonu'da afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıldığını belirterek, sel bölgesine aktarılan toplam kaynağın 50 milyon TL olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı