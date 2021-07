Son dakika haberleri! Bakan Yanık 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

Son dakika habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz'un millet açısından "bir modern zaman istiklal mücadelesi olduğunu" söyledi.

Yanık, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Konuşmasında 15 Temmuz'u isim isim, bugün salonda olan şehitlerin ve gazilerin adlarıyla takip ettiklerini belirten Yanık, "15 Temmuz hepimizin açısından, tüm millet açısından aslında bir modern zaman istiklal mücadelesi. Bu millet Çanakkale'de nasıl bir direnç gösterdiyse, hangi ruhla direnç gösterdiyse, Sakarya'da hangi ruhla, hangi iradeyle direnç gösterdiyse 15 Temmuz'da da aynı iradeyle ortaya çıktı, aynı iradeyle vatan savunması kaygısıyla ortaya çıktı ve gerçekten olmaz denileni oldurdu." diye konuştu.

Bu cesaretin ancak Allah'ın yardımıyla gelebilecek bir cesaret olduğunu söyleyen Yanık, "15 Temmuz bir tarafıyla bu milletin içine, asker-sivil her yerine sirayet etmiş bir habis unsurun defedilmesiydi. 15 Temmuz aynı zamanda o habis unsurun bu milletin askerleri ve sivilleri eliyle defedilmesiydi." dedi.

"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Masasında rütbeli muvazzaf subaylardan Davut Ala'nın ve diğer masalarda da askerlerin olduğuna dikkati çeken Yanık şöyle devam etti:

"Asker Mehmetçik'tir bizim için. Asker bizim askerimiz, vatan bizim vatanımız, millet olarak hepimiz bu vatanın sahipleriyiz. 15 Temmuz bu anlamda o habis unsuru atmak noktasında da milletin bütün uzuvlarıyla bir bütün olarak bir araya gelmesinin destanıdır. 15 Temmuz hepimizin anbean yaşadığı, büyüklüğünü ve görkemini ancak geçtikten sonra anladığımız bir zaman dilimi. O yüzden 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Özellikle yeni nesillere, genç kuşaklara, çocuklarımıza 15 Temmuz iradesini, 15 Temmuz ruhunu muhakkak anlatacağız, muhakkak izah edeceğiz ve onların o ruhu taşımalarını sağlayacağız."

Yanık, şehitlik mertebesinin önemini vurgulayarak, "Bizim inancımızda şehadet mertebelerin en yükseğidir ama aynı zamanda şehitler diridir. Biz şehitlerin yaşadığına inanırız. Öyle bir mucizenin adıdır şehadet. Dolayısıyla 15 Temmuz'un 251 şehidini, aramızda olduklarını varsayarak büyük bir minnetle selamlıyorum. Makamları ali, mertebeleri yüksek olsun. Gazilerimize uzun, sağlıklı ömürler diliyorum, ailelerimize uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın" sözlerini anımsatan Bakan Yanık, "Rabb'im bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın ama buna kalkışacak olanların önünde bir tecrübe var. Bu milletin, bu tür hain kalkışmaları nasıl defettiğinin tecrübesi daha 5 yıl önce yaşandı bu topraklarda. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de bu millet mayasında olan o vatan sevgisini, imanı, şuuru, iradeyi hiçbir zaman kaybetmeyecek." diye konuştu.

Salonda şehit yakınları ve gazilerin çocuklarının da olduğuna dikkati çeken Yanık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömer ile biz daha önce tanıştık, ramazanda iftar yaptık beraber. Ömer hem bir şehit çocuğu hem bir şehit torunu. Önümüzdeki günlerin, yılların Türkiye sevdalıları, Türkiye'nin sahipleri, bu milletin, bu vatanın gerçek sahipleri işte Ömer gibi evlatlarımız olacak. Biz her zaman onların yanında olacağız. Her zaman onlarla birlikte olacağız. Gazilerimizle her zaman birlikteyiz, şehit ailelerimizle birlikteyiz. Bugün buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk kez bir araya geliyoruz sizlerle. Benim için gerçekten duygusal yoğunluğu çok yüksek bir program. Tekrar hoş geldiniz."

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş