Bakan Yanık: SED ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz
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Bakan Yanık: SED ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz

Bakan Yanık: SED ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek, aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirtti. Bakan Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için bayramdan önce 159 milyon TL ödeme yapacağız. Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor" dedi.Bugün itibarıyla başlayacak ödemelerin 12 Mayıs'a kadar hesaplara yatırılacağını belirten Bakan Yanık, tüm çocuklar ve ailelerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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