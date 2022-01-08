Bakan Yanık: "Sarıkamış toprağa hiç dokunmadan şühedanın sesini duyduğumuz bir yer"
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Kardan anıtın açılması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları KARS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu.
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı
Kardan anıtın açılması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları KARS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu.