Bakan Yanık: "Sarıkamış toprağa hiç dokunmadan şühedanın sesini duyduğumuz bir yer" - Haberler
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Bakan Yanık: "Sarıkamış toprağa hiç dokunmadan şühedanın sesini duyduğumuz bir yer"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Kardan anıtın açılması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları KARS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı

Kardan anıtın açılması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları KARS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu.

Bakan Yanık: Sarıkamış toprağa hiç dokunmadan şühedanın sesini duyduğumuz bir yer

Bakan Yanık: Sarıkamış toprağa hiç dokunmadan şühedanın sesini duyduğumuz bir yer

Bakan Yanık: Sarıkamış toprağa hiç dokunmadan şühedanın sesini duyduğumuz bir yer

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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