Bakan Yanık, Şanlıurfa'da
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Bakan Yanık, Şanlıurfa'da

Bakan Yanık, Şanlıurfa'da
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Sabah saatlerinde GAP Havalimanı'na gelen Bakan Yanık'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Uzun araç konvoyuyla Şanlıurfa Valiliği'ne geçen Bakan Yanık, valilik şeref defterini imzalayıp Vali Erin'den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Bakan Yanık'a kentin simgesi olan Balıklgöl tablosu ile el işlemesi sandık hediye edildi.


Bakan Yanık, Şanlıurfa'da
Bakan Yanık, Şanlıurfa'da
Bakan Yanık, Şanlıurfa'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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