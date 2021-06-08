Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Nişantaşı'ndaki şiddet olayına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan şiddet olayıyla ilgili açılacak davaya Bakanlık olarak müdahil olacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan şiddet olayıyla ilgili açılacak davaya Bakanlık olarak müdahil olacaklarını bildirdi.

Bakan Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan