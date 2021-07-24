Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti
Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti sağladıklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti sağladıklarını belirtti.
Yanık, Twitter adresinden, Bakanlık personelinin sel bölgesindeki çalışmalarına ilişkin fotoğraf paylaştı.
Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketleri sonrası ilk andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu kaydeden Yanık, "47 uzman personelimiz 766 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirerek psikososyal destek hizmeti sağladı. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan