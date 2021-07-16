Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı

Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Yanık, "Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor." ifadesine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından da konuya ilişkin fotoğraflarla, "Rize'deki sel felaketi sonrasında psikososyal destek ekiplerimiz, afetzedelerin her türlü sıkıntısında yanlarında olmak ve normal yaşamlarına hızlı bir geri dönüş için vatandaşlarımızla birlikte." paylaşımı yapıldı.

Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
Bütçe Haziran'da 25 milyar TL açık verdi
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Son Dakika | Rize'de selin izleri siliniyor, kayıp 2 kişi aranıyor
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Saatler önce ayrıldığı ev heyelan sonucu yerle bir oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Aslıhan Karalar Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Metin Oktay Şaban Yılmaz Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:13:51. #1.16#

title