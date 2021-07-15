Bakan Yanık: Rize'de psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına başladı
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Bakan Yanık: Rize'de psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına başladı

Bakan Yanık: Rize'de psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenenler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenenler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından Rize'de yaşanan sele ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Rize'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Selden etkilenen hanelere her türlü desteğe hazırız. Tüm Rize halkına geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

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