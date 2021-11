Bakan Yanık: Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, çok detay ortaya çıkmaya başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na katılmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Mustafa Demir ile bir araya gelen Bakan Yanık, daha sonra Samsun Çocuk Evi'ni ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın ailesini ziyaret etti. Samsun Huzurevi'ni de ziyaret eden Bakan Yanık, ardından basın açıklamasında bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili de açıklama yapan Bakan Yanık, "Konuyla ilgili detay vermeyeceğim ama Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, ailenin durumuyla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de konuyla ilgili her türlü adımları atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi, kurum bakımına aldık. 18 yaş altı 2 kız kardeş ve 2 erkek kardeş ile anne, şu an kurum korumasındadır. Süreci takip ediyoruz, kamu davası açıldığında sorumlu ya da sorumlular kim çıkacaksa biz de müdahil olacağız. Olayın bazı yan örüntüleri var, orada da sorumlu ya da sorumlular her kimse bununla ilgili de gerekli adımları atacağız. Şu an anne ve 4 kardeş, korumamız altındadır" şeklinde konuştu.