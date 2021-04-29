Bakan Yanık: Kısıtlamadan muaf ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak
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Bakan Yanık: Kısıtlamadan muaf ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak

Bakan Yanık: Kısıtlamadan muaf ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan tam kapanma kararının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinin faaliyetleriyle ilgili tam kapanma döneminde çalışmaya devam edecek ailelerin de taleplerini göz önünde bulundurarak değerlendirdi. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Derya Yanık, "Bu doğrultuda bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için açık olacak" dedi.Bakan Yanık ayrıca valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceğini kaydetti.Bakan Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2 bin 310 özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemler ile bakanlık tarafından daha önce yayımlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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