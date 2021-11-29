KİLİS (İHA) - Bakan Yanık Kilis'te

KİLİS - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kentte ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yanık, Valilik şeref defterini imzalamasının ardından Vali Recep Soytürk'ten basına kapalı brifing aldı. Bakan Yanık, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Derya Yanık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve partililerle parti binasında bir araya geldi.