Bakan Yanık: "Kadınlarımızın mühendislik ve analitik düşünce alanlarında varlıklarını sürdürmeleri çok önemli" - Haberler
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Bakan Yanık: "Kadınlarımızın mühendislik ve analitik düşünce alanlarında varlıklarını sürdürmeleri çok önemli"

AA, Anıl Kuru - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öğrencilere sertifikalarını vermesi Toplu fotoğraf çekimi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla...

AKSARAY (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öğrencilere sertifikalarını vermesi

Toplu fotoğraf çekimi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

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Bakan Yanık: Kadınlarımızın mühendislik ve analitik düşünce alanlarında varlıklarını sürdürmeleri çok önemli

Bakan Yanık: Kadınlarımızın mühendislik ve analitik düşünce alanlarında varlıklarını sürdürmeleri çok önemli

Bakan Yanık: Kadınlarımızın mühendislik ve analitik düşünce alanlarında varlıklarını sürdürmeleri çok önemli

AA / Anıl Kuru - Güncel

Derya Yanık, Aksaray, Güncel, Haberler

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