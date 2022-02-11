Bakan Yanık: "Kadınlarımızın mühendislik ve analitik düşünce alanlarında varlıklarını sürdürmeleri çok önemli"

AKSARAY (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öğrencilere sertifikalarını vermesi

Toplu fotoğraf çekimi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

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