Bakan Yanık: "Kadınlarımızın mühendislik ve analitik düşünce alanlarında varlıklarını sürdürmeleri çok önemli"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öğrencilere sertifikalarını vermesi Toplu fotoğraf çekimi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla...
AKSARAY (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öğrencilere sertifikalarını vermesi
Toplu fotoğraf çekimi AKSARAY - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray'da Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
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