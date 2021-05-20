Bakan Yanık: Kadına şiddette en büyük risk 15-29 yaş grubunda
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Bakan Yanık: Kadına şiddette en büyük risk 15-29 yaş grubunda

Bakan Yanık: Kadına şiddette en büyük risk 15-29 yaş grubunda
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların eşi veya birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalma riskinin yaş ilerledikçe azaldığını, en büyük risk grubunu 15-29 yaş aralığındakilerin oluşturduğunu söyledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların eşi veya birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalma riskinin yaş ilerledikçe azaldığını, en büyük risk grubunu 15-29 yaş aralığındakilerin oluşturduğunu söyledi.

Bakan Yanık, TBMM Kadına Karşı Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda sunum yaptı. Yanık, kadına şiddetin nedenlerinin toplumsal-sosyal, çevresel, kişilerarası ve bireysel olduğunu belirterek, kadının fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Yanık, aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki etkilerini ve toplumsal maliyetini, kadına yönelik şiddet verilerini de aktardı. Bakan Yanık, dünya genelinde 15 yaşından büyük her 3 kadından 1'inin, yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddetin birine maruz kaldığını söyledi. Yanık, eş veya birlikte olunan kişinin şiddetine maruz kalma riskinin yaş ilerledikçe azaldığını, en büyük risk grubunu 15-29 yaş aralığındakilerin oluşturduğunu kaydetti. Yanık, "Kadın Acil Destek Uygulaması, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete girdi. Bugüne kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 2 milyon 226 bin 465. İhbar sayısı ise 125 bin 47. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 2007'den bu yana 3 Ulusal Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. 2021-2025 yıllarını kapsayacak 4'üncü Ulusal Eylem Planı hazırlıkları tamamlanmıştır" diye konuştu. Bakan Yanık, Covid-19 salgını sürecinin, bakanlığın kadına yönelik hizmetlerine etkisi üzerinde yapılan araştırmaya da değinerek, "'Salgın döneminde kadın konukevine başvuru sürecinde aksaklık yaşadınız mı?' diye sorduk; yüzde 89'u 'hayır', yüzde 7'si 'evet' derken, yüzde 4'ü kısmen yaşadığını söyledi. 'Koronavirüs salgını öncesi şiddete maruz kalıyor muydunuz?' sorusuna kadınların yüzde 87'si 'evet', yüzde 7'si 'hayır', yüzde 6'sı 'kısmen görüyordum' yanıtını verdi. 'Maruz kaldığınız şiddet salgın döneminde arttı mı?' sorusuna kadınların yüzde 32'si 'evet', yüzde 15'i 'kısmen', yüzde 53'ü 'hayır' yanıtını verdi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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