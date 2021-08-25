Bakan Yanık, İtalya'da "Kadınların Güçlendirilmesi Temalı Bakanlar Konferansı"na katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, G-20 Dönem başkanlığını yürüten İtalya'da "Kadınların Güçlendirilmesi Temalı Bakanlar Konferansı"nda konuşma yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, G-20 Dönem başkanlığını yürüten İtalya'da "Kadınların Güçlendirilmesi Temalı Bakanlar Konferansı"nda konuşma yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, G-20 düzeyinde kadınların güçlendirilmesi konusunu merkeze alan ilk üst düzey etkinlik olan "Kadınların Güçlendirilmesi Temalı Bakanlar Konferansı" yarın Cenova'da gerçekleştirilecek.

Farklı aktörlerin bir araya geleceği konferansta, kadınların iş gücünde ve toplumsal hayatta yaşadığı sorunlar, yapılan çalışmalar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Bakan Yanık, konferansta "Çalışma, Ekonomik Güçlenme ve İş-Yaşam Dengesi" başlıklı konuşma yapacak.

Yanık'ın program kapsamında, farklı ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Bakan Yanık, ayrıca Afganistan'da yaşanan son olayların kadınlara ve kız çocuklarına etkisinin ele alınacağı bir toplantıya da katılacak. Toplantıda, G-20 ülkelerinin fırsat eşitliğinden sorumlu bakanları ve uluslararası örgütlerin temsilcileri de yer alacak.

Konferansın sonuçları ise 30-31 Ekim'de Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan