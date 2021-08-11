Son dakika: Bakan Yanık: "Her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız"
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Son dakika: Bakan Yanık: "Her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız"

Son dakika: Bakan Yanık: 'Her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketi yaşanan şehirlere geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, her türlü yardım için çalışmaların yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketi yaşanan şehirlere geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, her türlü yardım için çalışmaların yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bugün sağanak yağmurun ardından sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'e gerekli yardım çalışmalarının yapılacağını duyurarak geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması temennimiz. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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