Bakan Yanık: "Engelli vatandaşlarımızın atamalarını en geç 2022 yılı başında yapacağız" - Haberler
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Bakan Yanık: "Engelli vatandaşlarımızın atamalarını en geç 2022 yılı başında yapacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022 yılı başında engelli vatandaşların atamalarının yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022 yılı başında engelli vatandaşların atamalarının yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla engelli vatandaşların kamu kurumlarına atamaların en geç 2022 yılının başında yapılacağını açıkladı. Bakan Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kamu kurumlarından talep toplama süreci tamamlandığında engelli vatandaşlarımızın atamalarını en geç 2022 yılı başında yapacağız. En son bütçe görüşmelerinde de konuya dair açıklama yaptık."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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