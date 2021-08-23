Bakan Yanık: "Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek"
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Bakan Yanık: "Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek"

Bakan Yanık: 'Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ebeveynleri ceza infaz kurumunda bulunan ve korunma ihtiyacı olan çocukların sosyal hizmet modelleriyle destekleneceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ebeveynleri ceza infaz kurumunda bulunan ve korunma ihtiyacı olan çocukların sosyal hizmet modelleriyle destekleneceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ebeveynleri ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar ile ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan ve denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklardan, cezaevinden çıktıktan sonra korunma ihtiyacı olanların sosyal hizmet modelleriyle destekleneceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında "Tutuklu, Hükümlü veya Yükümlüler ile Çocuklarının Sosyal Hizmetlerden Yararlandırılması Hakkında İşbirliği Protokolü" imzalandığını belirten Bakan Yanık, protokolle bu durumdaki çocukların ruh ve beden sağlıklarının korunmasının, psikososyal gelişimlerinin ve topluma uyum süreçlerin desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Protokolle iki bakanlığın taşra teşkilatlarının yürüteceği işlemlerin bir standarda bağlandığını ifade eden Bakan Yanık, her iki bakanlığın idari birimleri ile sosyal servislerinin çocukların üstün yararı için güç birliği yapacaklarının altını çizdi.

"Psikososyal destek sunacağız"

Çocukların topluma kazandırılması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ebeveynleri cezaevinde bulunan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek. Ebeveynleri cezaevinde olan veya ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan çocuklarımız ile denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklarımızı sosyal hizmet modellerimizle destekleyecek, sağlıklı bireyler olarak toplumda yerlerini almaları için psikososyal destek sunacağız. Bakanlığımız durum ve şartlarına bakılmaksızın tüm çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi için gerekli iş birliğini ve koordinasyonu sağlamaya devam edecektir. Adalet Bakanlığına çocuklarımızın korunması için gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, Bakanlığın, devlet korumasına ihtiyacı olan çocukların bakım altına alındığı Çocuk Evleri'nin yanı sıra, koruyucu ailelik ve çocukların öncelikle öz ailelerinin yanında büyümesini amaçlayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelleri bulunduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Yanık: "Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek" - Haberler
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