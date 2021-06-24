"E-devlet üzerinden başvuru yapmış 108 bin haneye daha 1000'er liralık nakdi destek verdik"
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"E-devlet üzerinden başvuru yapmış 108 bin haneye daha 1000'er liralık nakdi destek verdik"

'E-devlet üzerinden başvuru yapmış 108 bin haneye daha 1000'er liralık nakdi destek verdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Destek Programı çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında 108 bin 262 haneye daha 1000'er liralık nakdi destek verildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Destek Programı çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında 108 bin 262 haneye daha 1000'er liralık nakdi destek verildiğini açıkladı.

Salgın Destek Programı kapsamında nakdi yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

Covid-19'un olumsuz etkilerini en aza indirmek için ihtiyaç sahibi haneleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Yanık, "En son 108 bin 262 hanemize daha 1000'er liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece e-Devlet üzerinden aldığımız başvurular ile yürüttüğümüz Sosyal Destek Programı'nda şimdiye kadar 2,2 milyondan fazla hanemize toplamda 2,2 milyar lirayı aşkın nakdi yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.

7 MİLYON HANEYE SOSYAL YARDIM ULAŞTIRILDI

Bakan Yanık, ayrıca Salgın Sosyal Destek Programının üç fazı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyası ile yapılan yardımlarla 7 milyon farklı haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

"Salgının ülkemizde ilk görüldüğü tarihten itibaren dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Sosyal Koruma Kalkanı şemsiyesi altına aldık" diyen Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir çalışma programı oluşturduk. Böylece çeşitli desteklerle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık" ifadelerine yer verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuruları esnasında belirttikleri banka hesaplarına yatırıldığını belirten Bakan Yanık şu ifadeleri kaydetti: "Banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT aracılığıyla yardım ödemelerini ulaştırıyoruz."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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