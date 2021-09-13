Bakan Yanık, doğa kampında gençlerle bir araya geldi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Orman Kampı'nda, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları düzenlediği 'Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda gençlerle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Eğitim ve Motivasyon Kampı'na katıldı. Gökçetepe Orman Kampı alanındaki etkinlikte Bakan Yanık'a, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Helvacıoğlu, Bakan Yanık'a, hasır sepet hediye etti.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'ı ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısıyla katıldığı AK Parti İstanbul Gençlik Kolları eğitim ve motivasyon kampındayız. Gençsin sen önde yürü. AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç ile birlikte İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği eğitim ve motivasyon kampında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ağırladık. İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanımız Osman Tomakin öncülüğünde günümüz gençlerinin pozitif enerjisini yakından hissettik. Bakanımıza teşekkür ediyor, gençlerimizin yollarının açık olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.