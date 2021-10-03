Bakan Yanık: Devlet korumasında yetişen 2 bin 394 çocuğumuz lisanslı spor yapıyor - Haberler
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Bakan Yanık: Devlet korumasında yetişen 2 bin 394 çocuğumuz lisanslı spor yapıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Yanık: Devlet korumasında yetişen 2 bin 394 çocuğumuz lisanslı spor yapıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen çocukların spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirildiğini belirterek, "Çocuklarımız özellikle sporda ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen çocukların spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirildiğini belirterek, "Çocuklarımız özellikle sporda ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor. Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızdan 14'ü milli sporcu olmak üzere 2 bin 394'ü lisanslı spor yapıyor" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan korunma ve bakım altındaki çocukların, fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerinin sağlanmasına önem verdiklerini ifade etti. Yanık, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre sanata veya spora yönlendirildiğini belirterek, spor branşlarının tanıtılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile iş birliğiyle toplantılar ve etkinlikler düzenlendiğini, çocukların da bu etkinliklere katılımlarının teşvik edildiğini bildirdi.

Ayrıca çocukların örnek almaları amacıyla, kuruluşlarda yetişmiş başarılı kişilerin de model gösterildiğini belirten Bakan Selçuk, "Bakanlığımız bünyesinde lisansı bulunan çocuklarımızın katılımıyla turnuvalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Böylece çocuklarımızın hem sportmence rekabet etmesine hem de sosyalleşmelerine ortam sağlıyoruz. Liseye geçişte ise çocuklara rehberlik yapılarak sanata ilgisi ve yeteneği olanlar güzel sanatlar liselerine, spora ilgisi ve yeteneği olanlar spor liselerine yönlendiriliyor. Çocuklarımız özellikle sporda ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor. Kuruluşlarımızda yetişen çocuklarımızdan 14'ü milli sporcu olmak üzere 2 bin 394'ü lisanslı spor yapıyor. Çocuklarımızın 2 bin 293'ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor. Devlet korumasında yetişen çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Devlet korumasında yetişen çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarına da önem verdiklerini vurgulayan Yanık, müzik, edebiyat, kompozisyon, resim, robotik kodlama, sinema, tezhip, tiyatro, yazarlık, ahşap boyama, aşçılık, bale, boncuk pano yapımı, dans, drama, ebru sanatı, edebiyat, el işi filografi, fotoğrafçılık, keçe çalışması, mozaik yapımı gibi alanlarda faaliyetler düzenlendiğini ifade etti.


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Haber: Bakan Yanık: Devlet korumasında yetişen 2 bin 394 çocuğumuz lisanslı spor yapıyor - Haberler
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