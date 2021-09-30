Son dakika: Bakan Yanık: "Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'na katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'na katıldı. (2)