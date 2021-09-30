Son dakika: Bakan Yanık: 'Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok' - Haberler
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Son dakika: Bakan Yanık: "Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'na katıldı. (2)

Son dakika: Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

Son dakika: Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

Son dakika: Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

Son dakika: Bakan Yanık:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Bakan Yanık: 'Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok' - Haberler
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