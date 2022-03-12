Bakan Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonu oturumuna katılacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 13-17 Mart'ta New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 66'ncı oturumuna katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan ve her yıl mart ayında düzenlenen KSK, pandemi koşulları nedeniyle bu sene hibrit formatta (hem fiziksel hem çevrim içi) gerçekleştirilecek. Oturuma, dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Bu yılki oturumun öncelikli teması 'İklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında eşitlik ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini sağlamak' olarak belirlendi. Oturumun gözden geçirme teması ise 'Değişen çalışma dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi' olacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel