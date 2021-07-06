Bakan Yanık: Bayram öncesi sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları'na 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları'na 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, SYD Vakıfları'nca muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yaptıklarını belirtti. Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 183 milyon TL aktardık" dedi.

Bakan Yanık, sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesinde ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Aktardığımız 183 milyon TL'nin ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için ihtiyaç sahibi hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı