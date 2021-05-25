Bakan Yanık: Ayvalık'ta fırtınadan zarar gören vatandaşlar için 436 bin TL kaynak aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 21 Mayıs'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 436 bin TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 21 Mayıs'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 436 bin TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 Mayıs 2021 tarihinde, Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 436 bin TL kaynak aktardık. Acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı