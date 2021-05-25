Bakan Yanık: Ayvalık'ta fırtınadan zarar gören vatandaşlar için 436 bin TL kaynak aktardık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Yanık: Ayvalık'ta fırtınadan zarar gören vatandaşlar için 436 bin TL kaynak aktardık

Bakan Yanık: Ayvalık'ta fırtınadan zarar gören vatandaşlar için 436 bin TL kaynak aktardık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 21 Mayıs'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 436 bin TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 21 Mayıs'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 436 bin TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 Mayıs 2021 tarihinde, Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 436 bin TL kaynak aktardık. Acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği tweetler ortalığı karıştırdı! Gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği tweetler ortalığı karıştırdı! Gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Sedat Peker Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Yanık: Ayvalık'ta fırtınadan zarar gören vatandaşlar için 436 bin TL kaynak aktardık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:55:30. #1.14#

title