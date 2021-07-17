Bakan Yanık: "Afet dönemlerinde de şiddet mağduru kadınlarımız, hizmetlerimize kesintisiz ulaşacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda şiddetle mücadelenin kesintiye uğramaması için koruyucu ve önleyici hizmetleri etkin bir şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Şiddet mağduru kadınlarımızın, hizmetlerimize erişimde aksaklık yaşamaması için...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda şiddetle mücadelenin kesintiye uğramaması için koruyucu ve önleyici hizmetleri etkin bir şekilde sürdüreceklerini belirterek, "Şiddet mağduru kadınlarımızın, hizmetlerimize erişimde aksaklık yaşamaması için tedbirlerimizi arttırıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, gerek bölgesel gerekse küresel ölçekte afet, acil durum ve salgın hastalık gibi süreçlerin sosyo-ekonomik yansımalarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Benzer süreçlerin kadınları ve aileleri de olumsuz biçimde etkilediğini vurgulayan Yanık, "Önümüzdeki dönemde şiddetle erken mücadele için ailelerin yaşadığı sosyo- ekonomik sorunları anında tespit ederek uygun sosyal hizmet programlarımızla destekleyecek, koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Yanık, olağanüstü dönemlerdeki geçmiş tecrübeler ve yapılan çalışmalardan yola çıkarak bir ihtiyaç analizi oluşturacaklarını kaydederek, "Yerel yönetimler, üniversiteler ve STK'larımızla birlikte ihtiyaca uygun olarak bu dönemlere özgü hizmet modelleri oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Şiddet mağdurlarının kurum hizmetlerinden etkin şekilde faydalanmalarına devam etmeleri için iletişim kanallarını da etkin şekilde kullanacaklarının altını çizen Yanık, "Farklı ülkelerde afet dönemlerinde hangi iyi uygulamaların yürütüldüğünü inceleyeceğiz ve buna ilişkin raporlar hazırlayarak, ilgili kurumlarımızla paylaşacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı