Güvenlik ve barınma ihtiyaçlarına göre 9 kadın konukevi daha ihtisaslaştırılıyor
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Güvenlik ve barınma ihtiyaçlarına göre 9 kadın konukevi daha ihtisaslaştırılıyor

Güvenlik ve barınma ihtiyaçlarına göre 9 kadın konukevi daha ihtisaslaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 9 kadın konukevinin daha kadınların güvenlik ve barınma gibi ihtiyaçları göz önüne alınarak ihtisaslaştırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 9 kadın konukevinin daha kadınların güvenlik ve barınma gibi ihtiyaçları göz önüne alınarak ihtisaslaştırıldığını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, kadın konukevlerine yapılan çalışma ziyaretleri, düzenlenen çalıştaylar, hizmet içi eğitim ve uzaktan eğitimlerde dile getirilen konular ve önerilerin ardından başlattıkları ihtisaslaşma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında, geçen yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4 kadın konukevinin ihtisas kuruluşuna dönüştürüldüğünü bildiren Yanık, "9 kadın konukevimizi daha kadınların güvenlik, barınma gibi ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihtisaslaştırıyoruz. Bu yıl içerisinde gelen başvurular üzerine Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mersin ve Samsun illerindeki 9 kadın konukevimizi daha ihtisas kuruluşa dönüştürüyoruz." bilgisini verdi.

"Rehber ile ihtisaslaşma çalışmaları tüm kadın konukevlerinde uygulanacak"

Kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla Kadın Konukevleri Hizmet Standartları Rehberi hazırladıklarını anlatan Yanık, gizlilik, güvenlik, mahremiyet ilkeleri temelinde fiziksel ve mesleki standartların yer aldığı rehberle ihtisaslaşma çalışmalarının ülke genelinde tüm kadın konukevlerinde etkin bir şekilde uygulanması için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

İhtisaslaşmış Kadın Konukevi

İhtisaslaşmış kadın konukevi modelleri, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçları göz önüne alınarak belirleniyor. Kadın konukevleri güvenlik riskine göre ihtisaslaştırılıyor.

Yüksek güvenlik riski olduğu düşünülen kadınlar için kadın konukevinde özel güvenlik önlemleri alınıyor.

Barınma amacıyla müracaat eden kadınların ihtiyacına yönelik oluşturulan konukevlerinde ise kadının güçlenmesini destekleyici çalışmalar yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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