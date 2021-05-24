Bakan Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Bakan Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplam 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplam 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yanık, söz konusu sosyal yardım programlarıyla çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve lohusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek, toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi. Bakan Yanık ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacaklarını kaydetti. Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Mayıs itibarıyla diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirtti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Lale Karabıyık Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Yanık: 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 13:53:15. #1.14#

title