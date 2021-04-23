?Bakan Yanık, 23 Nisan'da koltuğunu çocuk evinde kalan Azad'a devretti

Bakan Yanık, 23 Nisan'da koltuğunu çocuk evinde kalan Azad'a devretti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Bakanlık koltuğunu devlet koruması altında kalan 10 yaşındaki Azad'a devretti.

Bakan Yanık, 23 Nisan'da koltuğunu çocuk evinde kalan Azad'a devretti

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Bakanlık koltuğunu devlet koruması altında kalan 10 yaşındaki Azad'a devretti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık bakanlık binasında yaptığı konuşmasında, 23 Nisan'ın milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. Kuruluş yılı olduğunu hatırlattı. Yanık 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş bir bayram olduğunu, bu durumun Dünya'da örneği olmadığına vurgu yaptı. Bakan Yanık, Çocuk Bayramı'nın Türk kültürünün ve devlet geleneğinin çocuklara ne kadar kıymet verdiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek bakanlık koltuğunu 10 yaşındaki Azad'a bıraktı. Devlet koruması altında kalan Azad aynı zamanda, Kocatepe İlkokulu'nda 4. Sınıf öğrencisi.

Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı'na değinerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocukları; gerek ev tipi çocuk evlerinde gerekse kendi evlerinde desteklediklerini söyledi. Sosyal ve Ekonomik Destek Programı'nın ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ve çocukların aile ortamından kopmaması için yapılan bir destek olduğunu belirtti.

Bakan Yanık, Bakanlık kapsamında bulunan Çocuk Evleri'nin çocukların son derece güvenle kaldıkları, eğitimlerini sürdürdükleri ve geleceğe hazırlandıkları yer olduğunu aktardı. Yanık ayrıca, kuruluşlarda desteklerini ve hizmetlerini devam ettirdiklerini de söyledi.

Bakan Yanık, Azad'ın ilerleyen zamanda "Polis" olmak istediğini belirterek Azad'ın kendilerini tehlikelerden koruyacağını ifade etti.

Bakanlık koltuğuna oturan Azad, Arif Nihat Asya'nın Bayrak Şiiri'nin ve İstiklal Marşı'nın ilk kıtalarını okudu.

Bakan Yanık, Azad'a "Seni çok seviyoruz, senin başarılarınla gurur duyuyoruz" ifadeleri ile çiçek hediye etti. Ayrıca Bakan Yanık, Azad'a ve Çocuk Evi'nde kalan 5 arkadaşına Ramazan ayından sonra yemek ısmarlama sözü verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK