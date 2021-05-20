Bakan Yanık: "2021 yılında 95 kadın öldürüldü"
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Bakan Yanık: "2021 yılında 95 kadın öldürüldü"

Bakan Yanık: '2021 yılında 95 kadın öldürüldü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılında tedbir kararı olmayan 85 kadının ve tedbir kararı olmasına rağmen 10 kadının öldürüldüğünü söyledi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021 yılında tedbir kararı olmayan 85 kadının ve tedbir kararı olmasına rağmen 10 kadının öldürüldüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na bilgi verdi. Yanık, kadına yönelik şiddette dünya rakamlarını hatırlatarak, "Gelir, yaş veya eğitim durumuna bakılmaksızın kadınlar, mevcut veya eski eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. 15 yaşından büyük yaklaşık her 3 kadından 1'i yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddetin birine ya da her ikisine maruz kalmaktadır. 15 yaşından büyük yaklaşık her 5 kadından 1'i son 12 aylık dönemde fiziksel ve cinsel şiddetin birine ya da her ikisine maruz kalmaktadır. Eşi veya birlikte olduğu kişinin şiddetine maruz kalma riski yaş ilerledikçe azalmaktadır. En büyük risk altında olan grubu 15-29 yaş aralığındaki kişiler oluşturmaktadır" dedi.

15-49 yaş arasındaki kadınların şiddet görme oranının dünya genelinde yüzde 27 olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "2014 yılında kolluk birimlerine başvuru dünya ortalamasının üstünde. Türkiye'de şiddet gören kadınların yüzde 64'ü polise, yüzde 45'i aile mahkemesine, yüzde 36'ı sağlık kuruluşlarına başvuru oranı var. Kadın cinayetlerine baktığımızda 2009'da 172 iken, 2010'da 165, 2011'de 155, 2012'de 151, 2013'te 175, 2014'te 282 cinayet gerçekleşmiş. Tedbir kararı varken öldürülmüş kadın sayısı 45. 2020 yılında 235 kadın tedbir kararı yokken, 32 tedbir kararı varken; 2021 yılında 85 kadın tedbir kararı yokken, 10 kadın tedbir kararı olmasına rağmen öldürüldü" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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