Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal afetlerden etkilenenlere 130,4 milyon lira destek verdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal afetlerden etkilenenlere 130,4 milyon lira destek verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal afetlerden etkilenenlere 130,4 milyon lira destek verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2018'in başından bugüne kadar meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) hesaplarına 130,4 milyon lira nakdi destek verildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2018'in başından bugüne kadar meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) hesaplarına 130,4 milyon lira nakdi destek verildiğini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak afet ve acil durumlarda etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını belirtti.

Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardımların SYDV'ler aracılığıyla titizlikle ulaştırıldığını vurgulayan Yanık, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ve 13 Temmuz'da Rize'de başlayarak Artvin'i de etkileyen sel felaketi başta olmak üzere, yaşanan doğal afetler sonrası ihtiyaç sahibi hanelere her zaman destek olduklarını kaydetti.

Yanık, Afet/Acil Durum Yardımları kapsamında, vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini aktararak "2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) hesaplarına 130,4 milyon lira nakdi destek verdik. Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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