Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık
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Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık

Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için 130.4 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için 130.4 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak afet ve acil durumlarda; etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını belirtti. Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin yardımlarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) aracılığıyla titizlikle ulaştırıldığını belirten Yanık, bu kapsamda 2018'den bu yana meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için 130.4 milyon TL kaynak aktardıklarını bildirdi. Bakan Yanık, "Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık - Haberler
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