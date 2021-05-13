Bakan Yanık: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize destek verdik
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Bakan Yanık: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize destek verdik

Bakan Yanık: 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize destek verdik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı'mız kapsamında, hane başı 1100 TL olmak üzere 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı'mız kapsamında, hane başı 1100 TL olmak üzere 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye yaklaşık 2,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirterek, "Böylece Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık, yardımlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşa 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptıklarını kaydetti. Bakan Yanık, yardım ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesaplarına ve PTT kartlarına yatırıldığını hatırlatarak, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT kart kullanmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını belirtti.

Bakan Yanık, 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemelerinin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapıldığını bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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